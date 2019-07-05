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Факти / Україна

Слідче управління СБУ очолив Тиводар

Начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України призначено Богдана Тиводара.

Указ президента

Президент Володимир Зеленський 4 липня підписав указ № 480/2019, яким призначив Богдана Тиводара начальником Головного слідчого управління СБУ.

Документ оприлюднено на сайті глави держави.

Читайте: Звільнення Луценка: Зеленський вносить подання в Раду

Володимир Зеленський також призначив Анатолія Дублика та Олександра Карпенка заступниками голови Служби безпеки України.

Раніше президент призначив Руслана Баранецького першим заступником голови СБУ.

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