ЦВК ухвалила рішення про скасування реєстрації Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати.
Центральна виборча комісія одноголосно ухвалила рішення про скасування реєстрації Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах.
Він був зареєстрований у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у списку партії Опозиційна платформа – За життя.
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Рішення ЦВК було ухвалено після надходження інформації від СБУ.
Вона підтвердила, що Кузьмін не виконав вимогу щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років.
До слова, ЦВК також одноголосно ухвалила рішення про скасування реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати.
Фото: Ренат Кузьмін