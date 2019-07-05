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Факти / Україна

ЦВК зняла Кузьміна з парламентських виборів

ЦВК ухвалила рішення про скасування реєстрації Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати.

Ренат Кузьмін

Центральна виборча комісія одноголосно ухвалила рішення про скасування реєстрації Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Він був зареєстрований у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у списку партії Опозиційна платформа – За життя.

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Рішення ЦВК було ухвалено після надходження інформації від СБУ.

Вона підтвердила, що Кузьмін не виконав вимогу щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років.

До слова, ЦВК також одноголосно ухвалила рішення про скасування реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати.

Фото: Ренат Кузьмін

Джерело: ОПОРА

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