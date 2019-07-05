PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна може стати арктичним гравцем

Київ має намір співпрацювати з Осло у проектах з освоєння Арктики.

Україна може стати арктичним гравцем

Посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк заявив, що Україна має намір співпрацювати з Осло у проектах з освоєння Арктики.

Він сказав про це під час свого візиту на архіпелаг Шпіцберген, де проживає понад 400 українців.

– Зараз Україна не бере участі в арктичній діяльності. Але ми починаємо думати, що країна може стати арктичним гравцем, – сказав дипломат.

Читайте: Як потрапити в Арктику: лоукостер Wizz Air запустив прямий рейс

За словами Яцюка, однією з цілей його візиту було підтвердження намірів України активізувати співпрацю з Норвегією саме з арктичних питань.

Нагадаємо, в Антарктиду на станцію Академік Вернадський 26 березня вирушила 24-та українська експедиція, до складу якої вперше за 20 років увійшли жінки.

Джерело: High North News

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Таємні угоди Кремля: РФ хоче перетворити Африку на стратегічний центр
Рівень світового океану підніметься на два метри до 2100 року – вчені
Норвегію на Євробаченні 2019 представить гурт KEiiNO
Рецепти успішної економіки й повсякденного життя: Нордік Найтс у Києві
Схоже на атаку інопланетян: жителів Норвегії налякали різнокольорові хмари
Ми це зробили! Аварійний лайнер Viking Sky дістався суші
Біля берегів Норвегії круїзний лайнер Viking Sky подав сигнал SOS
У Норвегії відкрили перший в Європі підводний ресторан
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка