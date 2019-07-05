Київ має намір співпрацювати з Осло у проектах з освоєння Арктики.

Посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк заявив, що Україна має намір співпрацювати з Осло у проектах з освоєння Арктики.

Він сказав про це під час свого візиту на архіпелаг Шпіцберген, де проживає понад 400 українців.

– Зараз Україна не бере участі в арктичній діяльності. Але ми починаємо думати, що країна може стати арктичним гравцем, – сказав дипломат.

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За словами Яцюка, однією з цілей його візиту було підтвердження намірів України активізувати співпрацю з Норвегією саме з арктичних питань.

Нагадаємо, в Антарктиду на станцію Академік Вернадський 26 березня вирушила 24-та українська експедиція, до складу якої вперше за 20 років увійшли жінки.

Джерело: High North News