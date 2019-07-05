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В Україні одні з найкращих умов для інвестування в зелену енергетику – Зеленський

Сьогодні в Україні існують найкращі у світі умови для інвестування в зелену енергетику.

В Україні одні з найкращих умов для інвестування в зелену енергетику – Зеленський

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу та ділових кіл у Торонто.

– В Україні одні з найкращих умов у світі для інвестування в зелену енергетику. Ми маємо намір їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур та посилення захисту ваших інвестицій.

Ми думаємо про майбутнє, тому зелена енергетика стане одним з ключових секторів для нашої економіки у найближчі роки, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна та Канада домовилися щодо постачання озброєння.

Джерело: Українські новини

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