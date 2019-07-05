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Факти / Україна

Загороднюк призначений радником Зеленського

Володимир Зеленський призначив Андрія Загороднюка радником президента України.

Загороднюк призначений радником Зеленського

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Загороднюка своїм радником.

Читайте: Увольнение Луценко: Зеленский вносит представление в Раду

Указ № 488/2019 був оприлюднений на сайті глави держави.

Нагадаємо, 5 липня Зеленський призначив Анатолія Дублика та Олександра Карпенка заступниками голови СБУ.

Джерело: Адміністрація Президента

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