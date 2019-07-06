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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Команда президента посилено боротиметься з контрабандою на митниці

Команда Володимира Зеленського має намір зупинити контрабандні потоки на митниці України.

Команда президента посилено боротиметься з контрабандою на митниці

Заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук під час робочої поїздки в Ужгород заявив, що головна ціль це побороти контрабанду на митниці.

– Україна перетворилась на світовий хаб постачання нелегальних сигарет до Європи, які надходять навіть з ОАЕ і Китаю. Крім того, на українській митниці процвітає контрабандне ввезення в Україну брендових товарів, – заявив політик.

Він додав, що близько 40% всіх проблем, які ми маємо від контрабанди, – це підробки, обмани, коли декларується один товар, а возиться в Україну інший. Відсотків 25 – це так звана “зельонка” – через річки, тоннелі.

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– Приблизно 20% – це “піджаки”, коли організовують людей, щоб вони мігрували туди-сюди із товаром, – розповів чиновник.

Команда президента вважає, що боротьба з контрабандою дозволить розрахуватися по міжнародних кредитних зобов’язаннях.

Він додав, що у кожної прикордонної області є своя спеціалізація, причому, за визнанням місцевого бізнесу, обсяг контрабанди, попри офіційну статистику, збільшується.

Нагадаємо, голова Держмитслужби Максим Нефьодов зазначив, що держава отримала від іноземних партнерів достатнє фінансування на розробку системи електронної митниці.

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