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Майк Тайсон прилетів у Київ

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон приїхав до Києва.

Майк Тайсон

Знаменитий колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон прилетів до Києва.

Тайсон назвав українського боксера Василя Ломанченка неймовірним боксером.

– Неймовірний боксер, але я з ним поки не знайомий. Дуже шкода, – сказав Тайсон.

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Що стосується перспектив Усика в надважкій вазі, то Майк не став прогнозувати результат.

– Номером один там є Деонтей Уайлдер, – сказав Тайсон.

30 червня Тайсону виповнилося 53 роки, в зв’язку з чим йому подарували булаву, яка є точною копією булави Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон розповів у своїй автобіографії Безперечна правда, як застав свою дружину у ліжку з актором Бредом Піттом.

Джерелео: Luckypunch.net

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