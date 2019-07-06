Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон приїхав до Києва.
Знаменитий колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон прилетів до Києва.
Тайсон назвав українського боксера Василя Ломанченка неймовірним боксером.
– Неймовірний боксер, але я з ним поки не знайомий. Дуже шкода, – сказав Тайсон.
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Що стосується перспектив Усика в надважкій вазі, то Майк не став прогнозувати результат.
– Номером один там є Деонтей Уайлдер, – сказав Тайсон.
30 червня Тайсону виповнилося 53 роки, в зв’язку з чим йому подарували булаву, яка є точною копією булави Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон розповів у своїй автобіографії Безперечна правда, як застав свою дружину у ліжку з актором Бредом Піттом.
Джерелео: Luckypunch.net