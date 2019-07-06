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Факти / Україна

ОБСЄ відхилила поправки РФ до резолюції щодо деокупації Криму

В ОБСЄ відхилили поправки РФ у резолюції стосовно Донбасу і Криму про деокупацію півострова.

ОБСЄ відхилила поправки РФ до резолюції щодо деокупації Криму

Комітет із політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ відхилив поправку Росії, яка виключала з резолюції стосовно Донбасу і Криму слова про деокупацію півострова.

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Резолюція закликає припинити бойові дії на Донбасі, здійснити повне відведення великокаліберного озброєння і припинити застосування протипіхотних мін. Також у документі прописано вимогу забезпечити деокупацію АР Крим і міста Севастополя, вивести ВС РФ.

Саме цей пункт вимагала виключити російська делегація.

До слова, спостерігачі СММ ОБСЄ стверджують, що після розведення сил у районі Станиці Луганської більше немає озброєння по обидва боки лінії зіткнення.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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