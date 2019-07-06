Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Криму та Севастополя, Чорного і Азовського морів.
Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Криму та Севастополя, Чорного і Азовського морів.
– Резолюція щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів, попри шалений спротив та галас росіян, схвалена, – заявив член постійної делегації України у ПА ОБСЄ Рефат Чубаров.
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Резолюцію підтримали 54 члени комітету, проти – 6, утримались – 6.
Документ регламентує зобов’язання Росії призупинити бойові дії на Донбасі, здійснити повне відведення озброєння великого калібру та припинити застосування протипіхотних мін. Також йдеться про забезпечення деокупації АР Крим і міста Севастополя, виведення Збройних сил РФ з української території.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ відхилили поправки РФ у резолюції стосовно Донбасу і Криму про деокупацію півострова.