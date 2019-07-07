За минулу добу бойовики 26 разів порушували “хлібне перемир’я”, у результаті чого був поранений один український військовий, ще чотири – травмовані.

На Донбасі противник відкривав вогонь по наших захисниках з озброєння БМП, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Під ворожим вогнем опинилися Широкине, Лебединське, Мар’їнка, Павлопіль, Богданівка, Водяне, Гнутове, Старогнатівка. Околиці Піщевика обстріляли з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї, в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберного кулемету.

Поблизу Новотошківського окупанти стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Зазнали обстрілів околиці Зайцевого, Новгородського, Південного, Золотого-4, Новоолександрівки та Світлодарська.

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У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири – бойове травмування.

До речі, за попередніми оцінками, на відновлення Донбасу знадобиться більше €10 млрд.

Джерело: ООС