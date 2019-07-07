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Факти / Україна / Політика

Гройсман знову може очолити уряд після виборів – Разумков

Очільник партії Слуга народу Дмитро Разумков не виключає, що новим прем’єр-міністром України після позачергових парламентських виборів може стати Володимир Гройсман.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман може знову очолити уряд після виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Як повідомив голова партії Слуга народу Дмитро Разумков під час прес-конференції, він не виключає, що парламент нового скликання призначить новим прем’єр-міністром чинного очільника уряду.

Але обговорювати такі питання, на його думку, поки передчасно.

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Дмитро Разумков також зазначив, що партія оцінюватиме ситуацію, виходячи з того, хто потрапить до парламенту.

Ми будемо дивитися, з ким нам по дорозі з принципової базової ідеологічної точки зору ціннісних бар’єрів, через які ми ніколи не переступимо, – сказав Дмитро Разумков.

Раніше Володимир Гройсман розповів, чому самостійно йде на вибори.

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