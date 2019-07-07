Влітку температура повітря в Києві вдень перевищує 30 градусів. Де ж врятуватися від спеки, якому пляжу віддати перевагу та наскільки вони готові зустрічати відпочивальників – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Де проводити вільний час в настільки жаркий період в Києві, як не на пляжі або не біля басейну? Головне – відвідувати водойми з розумом та пам’ятати про правила безпеки, оскільки статистика з початку 2019 року не втішна – загинуло 274 людини.

Купатися та загоряти в столиці дозволено не скрізь, тому ми підготували для вас невелику добірку пляжів, на яких побували особисто.

Наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію п’яти пляжів Києва – Зона відпочинку Мир, пляж Лазурний, Пуща-Водиця, Південний Берег Києва, City beach club.

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Зона відпочинку Мир

Зона відпочинку Мир знаходиться в Святошинському районі, неподалік від ст. м. Академмістечко. Якщо ви вирішили їхати на автомобілі, можете не хвилюватися, місць для паркування вистачить.













Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 3 фотографии

Це одна з легальних безкоштовних зон, де дозволяється розпалювати вогнище в мангалі та де є мінімальні умови для відпочинку.

З одного боку Святошинського озера розташовані новобудови, з іншого – зона відпочинку Мир, де природа далека від міської – могутній зелений ліс.













Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 3 фотографии

Тут ви можете не тільки загоряти, а й просто відпочивати компанією, сховавшись в тіні під деревами. Щодо купання в озері у мене виникли сумніви, не помітила, щоб хтось купався, та й сама не ризикнула. На території є альтанки та лавки, сміттєвих баків, роздягалень і вбиральні я не помітила.

















Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 4 фотографии

На озері дозволено рибалити у відведений для цього час.

Зона відпочинку Мир – непогане місце для пікніка, але не для пляжного відпочинку.

Оцінка – 5\10

Пляж Лазурний

Пляж Лазурний розташований на озері в с. Горенка, яке входить в Києво-Святошинський район. Знаходиться за сім кілометрів від Києва. Дістатися можна на машині трасою Київ-Ірпінь або на громадському транспорті – 719 маршрут (ст.м. Нивки).

Озеро розташоване на місці кар’єру, а навколо нього є кілька пляжів. Мій вибір випав на пляж Лазурний.

Вхід на територію пляжу – 100 грн. Парковка безкоштовна. Відвідувачам тут пропонують орендувати шезлонг – 30 грн, палубу – 110 грн, альтанку – 110 грн, мангал – 50 грн.

На території є кафе, де вам запропонують окрошку – 60 грн, піцу – 130-160 грн, хінкалі – 45 грн, сулугуні в лаваші – 50 грн та інше. Є можливість замовити кальян, який ви зможете покурити прямо на березі озера.









Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 2 фотографии

На локації є вбиральня, роздягальні та сміттєві баки, навісів, на жаль, я не побачила.

Землю на пляжі покриває пісок та трава, тож у вас є можливість вибрати те, що більше до душі. Вода в озері лазурного кольору, напевно, назва пляжу пішла саме від цього. Територія охайна та доглянута, видно, що за чистотою тут стежать.





















Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 5 фотографий

Мені сподобався пляж Лазурний, але вхід дорогий.

Нічого особливого тут немає, є різні пляжі з такими самими зручностями, але з безкоштовним входом. Варто було б хоч включити в цю вартість шезлонг.

Оцінка – 6\10

Пуща-Водиця

У Пущі-Водиці є декілька пляжів, я ж побувала на сьомій лінії, яка розташована в кінці озера Горащиха – на муніципальному пляжі.

Дістатися до локації можна як на машині, так і громадським транспортом – маршрут 226 (ст. м. Нивки) або 12 трамвай, який відправляється з Контрактової площі.

Біля пляжу є безкоштовна парковка, але у вихідні дні доведеться докласти зусиль, щоб знайти місце для вашого авто.

Природа Пущі-Водиці – це озеро Горащиха, яке оточене лісом.

Пляж складається з двох пляжних зон – вхід абсолютно безкоштовний. Тут можна зупинитися як на одній стороні озера, де є всі зручності для відпочинку, так і на інший, куди краще взяти все з собою. На пляжі може бути бруднуватий пісок, але за це потрібно сказати “дякую” відпочивальникам. Вода в озері чиста, не враховуючи дні природних явищ, наприклад, цвітіння води.

























Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 6 фотографий

Тут є вся необхідна інфраструктура для комфортного відпочинку – навіси, роздягальні, фонтанчики з водою, тапчани, сміттєві баки, вбиральня, кафе та магазинчики, а біля самого входу є дитячий майданчик.

Є можливість орендувати шезлонз – 50 грн, човен або катамаран – 60 грн за годину.









Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 2 фотографии

Відомо, що пляж в Пущі-Водиці двічі отримував Блакитний прапор, як пляж, який відповідає міжнародним критеріям та стандартам.

Відпочиваючи на цьому пляжі, можна відчути себе в віддаленому від міської суєти місці.

Оцінка – 9\10

Пляж ПБК

Південний берег Києва – піщаний пляж на Трухановому острові, який вночі перетворюється в нічний клуб.

До пляжу можна під’їхати тільки з боку Північного моста. З громадського транспорту краще вибрати ст.м. Поштова площа, а там пройтися пішки до Паркового мосту. Для того, щоб потрапити на пляж ПБК, потрібно пройти Парковий міст, потім повернути праворуч та йти прямо, там ви побачите вхід в ПБК.

На території є чотири острівці з кухнею, на яких ви можете придбати хот-доги, гамбургери, салати, локшину або піту та вибрати потрібний вам столик, якщо не хочете їсти своє замовлення на піску. У барі вам запропонують вибір коктейлів, охолоджувальних напоїв, а також кальян. На території є вбиральня і кілька роздягалень.

















Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 4 фотографии

Вхід на пляж безкоштовний. На відміну від нічного часу, в денний можна проносити свою їжу та напої. Є можливість орендувати шезлонг або полежати на гамаку між дерев абсолютно безкоштовно.













Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 3 фотографии

Пісок залишає бажати кращого, тому що наразі він брудний, сподіваюся, що його ще почистять або оновлять.

Вночі тут відбуваються справжні тусовки просто неба, а також різні концерти або кінопокази.

Оцінка – 7\10

City beach club

City beach club знаходиться за адресою вул. Антоновича, 176 (ТРЦ Ocean Plaza). Потрапити на локацію можна через ТРЦ Ocean Plaza або через парковку піднятися ліфтом на сьомий поверх.

City beach club – перший та єдиний пляж на даху в центрі Києва з морською водою та квадратурою 3000 кв.м. Знахідка для любителів літніх тусовок, гучної музики, басейнів і непростої молоді.

У відвідувачів City beach club є можливість полежати на шезлонгу, ліжку або бунгало, поплавати в басейнах (на території їх два), потанцювати під музику від діджея, відвідати пляжну вечірку, а також подивитися футбольні матчі або кінофільми в певні дні на великому екрані.

Нерідко City beach club трансформується в фестивальний майданчик просто неба, на якому відбуваються концерти та шоу-програми. Так, наприклад, 23 червня виступатиме молодіжний гурт MOZGI та інші виконавці. Білет коштує 400 грн.





























Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 7 фотографий

На території є ресторан з паназіатською кухнею і три бари, де пропонують різноманітний вибір коктейлів (рекомендую спробувати фірмовий City beach), прохолоджувальних напоїв та класичного алкоголю.

















Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 4 фотографии

Вхід на територію безкоштовний, але якщо ви хочете відпочити біля басейнів, то будьте готові оплатити в обов’язковому порядку шезлонг або ліжко.

В ресторан ви можете прийти просто як гість і зайняти вільний столик, який вам сподобався, або столик-ліжко.

Можете бути впевнені в чистоті та температурі води в басейнах, її там завжди підтримують.

Тепер про ціни, шезлон на людину в понеділок-четвер – 300 грн, п’ятниця-неділя – 400 грн, ліжко розраховано на трьох, його ціна в понеділок- четвер – 800 грн, п’ятниця-неділя – 1100 грн, бунгало – понеділок-четвер – 1100 грн, п’ятниця-неділя – 1500 грн.

Гарне та атмосферне місце, в повітрі відчувається трохи пафосу, але це додає якоїсь особливої ​​родзинки.









Пляжі Києва 2019: від озер до басейну на даху / 2 фотографии

Попереджаю, що на територію не пропустять навіть зі своєю водою, а змусять викинути її на вході, в цілях безпеки.

Якщо ви за тихий відпочинок або вирішили відвідати басейн зі своїм чадом, то це місце вам не підійде. Але якщо ви хочете поринути в справжню атмосферу пляжних тусовок, тоді ласкаво просимо в City beach club.

Оцінка – 9\10

Якщо говорити особисто за себе, то звичайно ж свою перевагу я віддаю пляжу на Пущі-Водиці.

Начебто знаходишся в божевільному житті Києва, але приїжджаєш у Пущу та відпочиваєш душею, в спокої та умиротворенні. Розглядаєш природу, п’єш холодний напій та загоряєш під сонечком. Рекомендую внести в свою програму катання на човні або катамарані, сподіваюся, що вам сподобається так само, як і мені.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва