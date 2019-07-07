PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Це телеміна: у Голосі відреагували на проведення телемосту між Україною та Росією

Партія Голос Святослава Вакарчука відреагувала на ініціативу російського каналу Россия24 провести телеміст з Україною.

Вакарчук партия Голос

У політичній партії Голос переконані, що з країною-агресором потрібно розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом злагоджених дій європейської та міжнародної спільноти.

Це не телеміст, а телеміна. Це – загроза для національної безпеки, – заявив лідер партії Святослав Вакарчук. Інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій.

Читайте: Голос відповів на заяву Слуги народу про можливе об’єднання

Партія також звертається до РНБО, СБУ та президента України з закликом дати належну правову та політичну оцінку таким діям власників каналу NewsOne та медіахолдингу Новини, спрямованим на підрив національного суверенітету України.

Представники партії Голос заявили, що не беруть участь у телепрограмах каналів, які належать до холдингу Новини та каналів, які дотримуються антиукраїнських позицій і закликають представників інших патріотичних сил теж відмовитися від такої участі.

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала телеміст Треба поговорити з Україною.

Джерело: Партія Голос

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Треба поговорити: Росія анонсувала телеміст з Україною
Попри спротив РФ: комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації Криму
ОБСЄ відхилила поправки РФ до резолюції щодо деокупації Криму
Російські паспорти на Донбасі: ЄС готує відповідь
Безпека на Донбасі і звільнення моряків – про що говорили на засіданні Ради НАТО-Росія
Італія працює над скасуванням санкцій проти РФ
Нові лідери 2: яка ідея найважливіша для України — відео-трансляція
Черговий гравець Шахтаря перейшов в російський клуб
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка