Партія Голос Святослава Вакарчука відреагувала на ініціативу російського каналу Россия24 провести телеміст з Україною.
У політичній партії Голос переконані, що з країною-агресором потрібно розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом злагоджених дій європейської та міжнародної спільноти.
Це не телеміст, а телеміна. Це – загроза для національної безпеки, – заявив лідер партії Святослав Вакарчук. Інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій.
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Партія також звертається до РНБО, СБУ та президента України з закликом дати належну правову та політичну оцінку таким діям власників каналу NewsOne та медіахолдингу Новини, спрямованим на підрив національного суверенітету України.
Представники партії Голос заявили, що не беруть участь у телепрограмах каналів, які належать до холдингу Новини та каналів, які дотримуються антиукраїнських позицій і закликають представників інших патріотичних сил теж відмовитися від такої участі.
Нагадаємо, раніше Росія анонсувала телеміст Треба поговорити з Україною.
Джерело: Партія Голос