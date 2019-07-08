Петро Порошенко зі своєю політичною силою Європейська солідарність планує і надалі працювати над рухом країни до вступу в Європейський союз та НАТО.

Шостий президент України (2014-2019) Петро Порошенко йде на позачергові парламентські вибори зі своєю партією Європейська солідарність.

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Топ-5 фактів про партію Європейська солідарність – у матеріалі Фактів ICTV.

До партійного списку потрапили 50 кандидатів у народні депутати. Очолює політичну силу Петро Порошенко Головною задачею партія для себе ставить подання заявки на вступ до ЄС і отримання Плану дій членства у НАТО вже у 2023 році. Також політична сила вступає за посилення санаційного режиму проти Росії. Партія агітує за введення миротворців ООН на всю територію окупованого РФ Донбасу, що має прискорити звільнення і повернення цих територій під суверенітет України. Партія Європейська солідарність переконані у необхідності податкової реформи, а саме позбавлення правоохоронних органів і повноважень втручання у господарську діяльність. Натомість має постати єдиний орган фінансової безпеки, налаштований на діалог з платниками податків. У партії наголошують на необхідність боротьби з корупцією. Політична сила переконана, що ліквідувати її допоможе спрощення адміністративних процедур. Мова йде про ліквідацію бюрократичних систем та запровадження онлайн-сервісів, які допоможуть вирішувати адміністративні процедури онлайн. За результатами досліджень соціологічної групи Рейтинг, партія Європейська солідарність отримала прихильність 7,2% респондентів. Дослідження проводилося 20 – 24 червня 2019 року методом інтерв’ю в різних регіонах. Статистична похибка не перевищує 2,2%. Всього опитали 2 тис. респондентів.

Раніше Факти ICTV публікували програму партії Європейська солідарність на вибори до Верховної Ради.

Фото: Європейська солідарність