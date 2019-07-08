Святослав Вакарчук представив свою політичну команду. П’ять головних фактів про політичну партію Голос – читайте в матеріалі.

Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори разом із своєю партією Голос. Які п’ять головних фактів потрібно знати про нову політичну команду – читайте в матеріалі.

1. Святослав Вакарчук не відмовлятиметься від музичної кар’єри.

Співак притримується думки, що в політиці потрібно залишатися собою.

2. Олігархи не займатимуться фінансуванням партії Голос.

За словами Святослава Вакарчука, більшу частину коштів на підтримку політичного руху отримують від малого, середнього бізнесу та від звичайних людей.

3. Святослав Вакарчук не підтримує мажоритарну виборчу систему.

Він сподівається, що парламентські вибори в Україні пройдуть за системою відкритих списків.

4. Коаліція між партією Слуга народу та партією Голос можлива.

За словами радника Володимира Зеленського Олександра Данилюка, це стане можливим, якщо партія розділятиме принципи президента.

5. Політичну партію Голос підтримують менше 1% виборців.

Відповідно до результатів опитування, проведеного центром Соціальний моніторинг, Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка і соціологічною групою Рейтинг, за партію Святослава Вакарчука готові віддати свій голос близько 0,9% опитаних.

Читайте: Програма партії Голос

Нагадаємо, Святослав Вакарчук представив свою політичну партію Голос і назвав імена членів команди.