Програми партій – не те, на що звертають увагу виборці найперше, але дарма. Тож як обрати партію, за яку голосувати, що містять програми політсил та в чому особливість цьогорічних парламентських виборів – у матеріалі Фактів ICTV.

Програми партій – широке поле для маніпуляцій. Часто вони містять загальні фрази або обіцянки, які є поза компетенцією нардепів.

Попри те, що у програмах партій всі обіцяють покращити наше життя, соцопитування показують, що існує певна відмінність в очікуваннях виборців тієї чи іншої політсили.

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Для прихильників Слуги народу, Голосу та Європейської солідарності, приміром, першочерговою є антикорупційна реформа. В той самий час виборці Опозиційної платформи – За життя хочуть передусім бачити реформу охорони здоров’я, а Батьківщини – пенсійну.

І якщо раніше передвиборчі програми не істотно відбивались на репутаціях партій, то зараз тенденція до звітування про виконання своїх обіцянок через 100 днів, півроку та рік стає більш популярною.

– Через півроку після виборів все більший відсоток громадян пам’ятатиме не лише колір виборчої кампанії чи смішні гасла, а згадуватиме і змістовну частину, – зазначає голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Що обіцяли партії у 2014 році?

Тенденція цьогорічних виборів – нові обличчя та нові партії. Виборці не можуть порівняти їх ефективність та дієвість, оскільки ті ще не були у парламенті.

Проте, йдуть і партії, які вже багато років представлені у Верховній Раді. Так, у 2014 році партія Тимошенко, для прикладу, обіцяла запровадити систему електронного урядування. Ще тоді політсила у своїй програмі пропонувала створити суд присяжних, а право обирати суддів надати народу. Тези про зняття недоторканності та механізм відкликання нардепа теж були у програмі партії.

Жити по-новому обіцяв у 2014 році Блок Петра Порошенка. До речі, обидві партії виступали за відкритість політиків перед громадянами та за запровадження електронного декларування і підзвітність депутатів, що згодом і запровадили.

Партія виступала й за децентралізацію, яку почали успішно проводити. Вона обіцяла скоротити кількість податків та перекрити можливість уникати їх через офшори, а також забезпечити антикорупційну люстрацію органів влади.

Опозиційний блок ще у повному своєму складі обіцяв перемовини з Росією за участі США та ЄС та розробку плану перемир’я. Щодо охорони здоров’я політсила декларувала необхідність обов’язкового медичного страхування та безкоштовного медичного обслуговування малозабезпеченим прошаркам суспільства. Втім, все це лишилось лише у їх програмі.

Емоції або конкретика?

Участь у виборах беруть аж 22 партії, але до Ради пройдуть лише ті, хто перетне бар’єр у 5%.

Політсили всіма методами намагаються завоювати прихильність виборців. Втім, експерти зазначають, їх програми – малозмістовні. Форма та емоції в них переважають над суттю. Одна з причин – обмежений час для кампанії.

– Головною технологією стали концерти і розважальні шоу, які бачимо в більшості округів. Водночас коротка виборча кампанія не дає часу, щоб донести головні ідеї та стратегії роботи в законодавчому органі, – зазначає Кошель.

Він додає, що часто програми містять поверхові тези або такі, що взагалі не в компетенції Верховної Ради.

– Якщо кандидат чи партія обіцяють, що сонце буде світити і все буде чесно і справедливо, викидайте такі програми і не довіряйте політикам. Вони повинні перераховувати чіткі завдання, які належать до компетенції ВР і які реалістично втілити.

Політолог Олег Саакян зазначає, акцент робиться на емоційну комунікацію і донесення меседжів. В цій кампанії напрочуд мало раціо.

– Суспільство влітку, після виснажливої президентської кампанії, всіляко демонструє, що воно не готове до складних питань і рішень.

Втім, зазначає, роль людей у списках партії зростає. Про це свідчать прецеденти вилучення людей зі списків після постпраймеріз.

– В Україні зароджується інститут репутації. Якщо це продовжиться і далі, то вже за декілька електоральних циклів зможемо побачити абсолютно іншу якість прізвищ у списках.

Як обрати свою партію?

Після результатів президентських виборів стало популярно протиставляти себе старій політичній системі.

Олексій Кошель відзначає – щоб обирати, за кого голосувати, потрібно побудувати лінію сприйняття політичних сил та кандидатів-мажоритарників.

– Не обов’язково сприймати виборчі процеси у нав’язаному форматі – старі і нові політики. Потрібно звертати увагу на інше –компетентність або не компетентність. Оцінювати життєвий і трудовий досвід, рівень освіти.

Політолог Олег Саакян зазначає, що українці все більше звертають увагу не тільки на ті обіцянки, які дають політики, а й на ті речі, які вони пишуть в своїх агітаційних матеріалах. А тому радить, окрім програми, розглядати й інші пункти:

звертати увагу на лідера політичної сили – на його досвід та бекграунд;

дивитись, наскільки політсила послідовна в своїх діях і рішеннях, якщо вона існує не один електоральний цикл;

звертати увагу на людей у списку;

подивитись, хто представляє цю політсилу саме у вашому населеному пункті, щоб зрозуміти, яке політичне обличчя партія має на місцях;

зустрітись з представниками цієї сили, щоб зрозуміти, наскільки вони є щирими, наскільки слова на місцях співпадають із загальнозадекларованою лінією.

Нагадаємо, Факти ICTV запустили спецпроект про парламентські вибори 2019, де можна ознайомитись з програмами партій, їх першими десятками та ідеологією.

Президентські вибори вже позаду, залишилось обрати лише парламент. Тих 450 політиків, які наступні п’ять років визначатимуть політичне життя країни.

Зважаючи на низький рівень довіри до цього органу, маємо можливість 21 липня обрати тих, в кому не розчаруємось. Обрати зважено, обрати не серцем і не емоціями, а розумом.

*Опитування проведене Фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова

Дата: з 13 до 20 червня 2019 року

Похибка: не більше 2,3%

Фінансування: проект Матра Посольства Королівства Нідерландів

Вибірка: 2017 респондентів старше 18 років з усіх регіонів України, окрім окупованих територій