132 населених пункти в семи областях України знеструмлені через негоду в Україні.
Через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП 132 населених пункти в Україні знеструмлено.
У Київській області без електрики залишаються 64 населених пункти, у Закарпатській – 26, Сумській – 16, Тернопільській – 12, Житомирській – 8, Кіровоградській – 5, Дніпропетровській – 1.
У Закарпатській області частково пошкоджено дахи школи, дитячого садка, сільради та 95 житлових будинків.
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Також внаслідок негоди травмовано двох осіб у селі Сюрте Іршавського району.
Для допомоги населенню та прибирання повалених дерев залучено 56 осіб особового складу та 14 одиниць техніки ДСНС.
Негода в Україні: знеструмлено 132 населених пункти, травмовано двох осіб / 4 фотографии
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Нагадаємо, 8 липня в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.
Фото: mukachevo.net
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