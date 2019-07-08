Парламентська асамблея ОБСЄ 8 липня ухвалила Люксембурзьку декларацію, частиною якої є резолюція щодо засудження анексії Криму та мілітаризації акваторій Чорного та Азовського морів.

Члени ПА ОБСЄ 94 голосами за (проти – 7) ухвалили Люксембурзьку декларацію, яка засуджує захоплення Криму Росією та мілітаризацію акваторії Чорного та Азовського морів.

За словами народного депутата Сергія Висоцького, частиною декларації стала також литовська резолюція щодо загрози Північного потоку – 2.

Увійшов до неї й пункт про невиконання Росією Мінських домовленостей, який намагалася зняти з голосування член швейцарської делегації.

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– Росіяни, як завжди, спробували зірвати засідання, цього року розповідаючи про відсутність кворуму. Пікантність ситуації полягала в тому, що з 9 членів делегації Росії на засіданні був присутній тільки один, – розповів нардеп.

Раніше у Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили резолюцію проти газопроводів Турецький потік і Північний потік-2.

Джерело: Сергей Высоцкий