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Факти / Україна

Погода в Україні на 8 липня (КАРТА)

Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.

Погода

Сьогодні у центральних, південних і більшій частині східних областей пройдуть значні дощі.

У більшості західних і північних областей опадів не очікується.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Можливі шквали до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 13-18° тепла, у західних областях дещо прохолодніше – 9-14°. Вдень температура підніметься до 20-25°, а на півдні і сході країни очікується до 26-30° тепла.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 8 липня

У Києві сьогодні без опадів.

Температура вночі 15-17°, вдень повітря прогріється до 21-23° вище нуля.

До слова, погода у липні буде теплою із середньодобовою температурою 20-24°.

Джерело: Укргідрометцентр

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