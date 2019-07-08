Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.
Сьогодні у центральних, південних і більшій частині східних областей пройдуть значні дощі.
У більшості західних і північних областей опадів не очікується.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Можливі шквали до 15-20 м/с.
Температура вночі коливатиметься у межах 13-18° тепла, у західних областях дещо прохолодніше – 9-14°. Вдень температура підніметься до 20-25°, а на півдні і сході країни очікується до 26-30° тепла.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 8 липня
У Києві сьогодні без опадів.
Температура вночі 15-17°, вдень повітря прогріється до 21-23° вище нуля.
До слова, погода у липні буде теплою із середньодобовою температурою 20-24°.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+