До провайдерів, які ретранслюють російські пропагандистські телеканали, можуть застосувати штрафні санкції.

Перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк заявила, що на провайдерів, які ретранслюють пропагандистські телеканали країни-агресора можуть накладати штрафи.

– На жаль, санкції за ретрансляцію для мовника парламент не врахував. Нацрада, однак, реагуватиме на порушення в ефірі, якщо вони відбудуться, – сказала Герасим’юк.

За трансляцію телемосту з Росією 24 провайдери ризикують бути оштрафованими на 25% вартості ліцензії, а на телеканали можуть накласти санкції.

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Перший заступник голови Нацради додала, що державний орган може реагувати тільки на сам факт проведення телемосту.

Дії наперед можуть трактувати як цензуру, тому реагуватимуть вже після того, як відбудеться відповідний ефір.

До слова, віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що телеканал NewsOne можуть позбавити ліцензії за проведення телемосту з Росією.