Генеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов заявив, що телеміст між Україною і Росією не планувався як політичний проект, та запропонував президенту Володимиру Зеленському зустрітися.

Керівництво NewsOne стверджує, що телеміст між Києвом і Москвою планувався без участі пропагандистів, політологів і політиків.

– Журналістський телеміст – це чесна розмова звичайних людей. Без політики, без політиків, без підставних людей у студії, – написав генеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов.

Водночас він визнав, що заява Дмитра Кисельова стала новиною для нього:

– Він не причетний до організації телемарафону і, переконаний, нашкодив діалогу, а не допоміг його початку.

Голованов розповів, що планували такі діалоги не лише з українцями в Росії, але й з українцями у США, Канаді та країнах-членах ЄС, однак через загрозу фізичної розправи змушені відмовитися від цієї ідеї.

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Він також запропонував президенту Володимиру Зеленському зустрітися з журналістами телеканалу як четвертою владою.

– Команда NewsOne – не маріонетки кого-небудь. Ви можете в цьому переконатися, зустрівшись з усією нашою командою. Ми готові відповісти на ваші запитання. Сподіваюся, ви готові відповісти і на наші запитання. Сподіваюся, буде ще не надто пізно, – заявив Голованов.

Нагадаємо, що 7 липня російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

Джерело: Василь Голованов