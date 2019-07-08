PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Скасування телемосту: пропагандисти РФ зробили нову пропозицію

Після скасування телемосту телеканал Росія 1 кличе у Москву українських журналістів на свій ефір.

Скасування телемосту: пропагандисти РФ зробили нову пропозицію

Телеканал Росія 1, який намагався організувати телеміст Треба поговорити з Україною, відреагував на скасування телемарафону з боку українського телеканалу NewsOne.

Пропагандисти Кремля заявили, що враховують те, що телеміст несе загрозу безпеці журналістів та їхніх сімей, але все одно кличуть українських колег 12 липня до студії телеканалу Росія 1 у Москві “для розмови”.

Читайте: Треба поговорити. Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Мінську

Як відомо, Генпрокуратура України зареєструвала справу про замах на держзраду через підготовку телеканалом NewsOne телемосту з російським телеканалом.

Джерело: Медуза

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як штучний інтелект долає кремлівську пропаганду: українці на фестивалі Канські леви
Вибори, ЗМІ та РФ: Забужко про технології та методи пропаганди в Україні
Пропив честь офіцера: реакція СБУ на заяву Прозорова
Під вигуки “Слава Україні”! Пропагандистів РФ вигнали з форуму у Литві
Поліція займеться нападом Філліпса на посла України
Штовхав у груди: пропагандист Грем Філліпс напав на посла України
Підтримали агресію: в Дніпрі заборонять російські пісні
Від борця з тероризмом до мачо – усі образи Путіна за 18 років правління
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка