Після скасування телемосту телеканал Росія 1 кличе у Москву українських журналістів на свій ефір.

Телеканал Росія 1, який намагався організувати телеміст Треба поговорити з Україною, відреагував на скасування телемарафону з боку українського телеканалу NewsOne.

Пропагандисти Кремля заявили, що враховують те, що телеміст несе загрозу безпеці журналістів та їхніх сімей, але все одно кличуть українських колег 12 липня до студії телеканалу Росія 1 у Москві “для розмови”.

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Як відомо, Генпрокуратура України зареєструвала справу про замах на держзраду через підготовку телеканалом NewsOne телемосту з російським телеканалом.