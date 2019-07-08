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Факти / Україна / Політика

Це перевірка на міцність – Вакарчук про телеміст з Росією

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук висловив свою позицію щодо телемосту з Росією.

Це перевірка на міцність – Вакарчук про телеміст з Росією

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук назвав так званий телеміст з Росією провокацією та зазначив, що перемовини повинні проходити в інший площині.

– З агресором можна говорити мовою сили, санкцій, тиску, міці нашої армії та мовою дипломатичних переговорів разом з перевіреними міжнародними партнерами, – заявив Вакарчук.

Він додав, що телеміст може розділити громадян перед виборами, тому це перевірка на міцність для української згуртованої спільноти.

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Вакарчук також зазначив, що підтримує лише правові методи впливу на ситуацію.

– Ми з листами звернулися до секретаря РНБО, в.о. голови СБУ, ГПУ, НАЗК і НАБУ, аби вони розібралися із цим питанням, – зазначив лідер партії Голос.

Нагадаємо, що 7 липня російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

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