До Дня родини в Україні Святослав Вакарчук подякував дружині Лялі Фонарьовій та доньці Діані.

У День родини в Україні лідер гурту Океан Ельзи та кандидат в депутати Святослав Вакарчук поділився сімейними знімками.

На світлинах Святослав Вакарчук позує разом з дружиною Лялею Фонарьовою та донькою Діаною.

Читайте: День сім’ї – найкращі привітання у картинках

У дописі Вакарчук подякував рідним жінкам за їхню підтримку.

– Якби не моя сім’я, я не став би тим, ким є зараз. Дякую вам, мої рідні!, – зазначив Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, День родини в Україні щорічно святкують 8 липня. Раніше Факти ICTV публікували історію цього свята.