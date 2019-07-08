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Факти / Україна

У День родини Святослав Вакарчук подякував доньці та дружині

До Дня родини в Україні Святослав Вакарчук подякував дружині Лялі Фонарьовій та доньці Діані.

У День родини Святослав Вакарчук подякував доньці та дружині

У День родини в Україні лідер гурту Океан Ельзи та кандидат в депутати Святослав Вакарчук поділився сімейними знімками.

На світлинах Святослав Вакарчук позує разом з дружиною Лялею Фонарьовою та донькою Діаною.

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У дописі Вакарчук подякував рідним жінкам за їхню підтримку.

– Якби не моя сім’я, я не став би тим, ким є зараз. Дякую вам, мої рідні!, – зазначив Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, День родини в Україні щорічно святкують 8 липня. Раніше Факти ICTV публікували історію цього свята.

Фото: УНІАН

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