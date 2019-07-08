Затока – селище в Одеській області, яке щороку приймає тисячі українських та іноземних туристів. Факти ICTV розкажуть про пляжі Затоки, варіанти житла і розваг.

Відпочинок на морі влітку – один із найпопулярніших в Україні. Затока приваблює різні вікові категорії. Тут можна спокійно відпочити біля моря, а ввечері піти на вечірку чи в нічний клуб. Тут багато різних пансіонатів, санаторіїв, готелів і приватних апартаментів, які здаються в оренду. Тож такий відпочинок підійде бюджетним туристам і тим, хто любить гуляти “на широку ногу”.

Пляжі Затоки

Загалом всі пляжі тут безкоштовні, піщані, вхід у море – пологий, температура води влітку ідеальна для купання. Такі умови підходять для відпочинку з маленькими дітьми. Майже скрізь можна орендувати парасольки та шезлонги. На центральних пляжах туристам пропонують різні атракціони та водні розваги.

Погода в Затоці влітку

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Червень +25,5°С +18,9°С +21,7°С Липень +28,5°С +23,3°С +24,2°С Серпень +28,8°С +21,6°С +24,7°С

Житло

Готель Welcome Summer

За бажанням ви можете замовити платний трансфер. У кожному номері є телевізор, холодильник, чайник. Сніданок подають за континентальною системою. На території готелю є великий басейн, бар, ресторан, тераса, дитячі майданчики, а також власний пляж. Номер на сім ночей для двох дорослих у червні обійдеться у 11 845 грн (сніданки входять у вартість).

























Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги / 6 фотографий

Вілла Валентина

Приватні апартаменти з двома типами номерів: простий і стандартний. До вартості простого номера входять: холодильник, телевізор, постільна білизна і зручності на поверсі або на території. Стандартний номер передбачає також кондиціонер, власну ванну і кухонне приладдя в кімнаті.

Приготувати їжу тут можна на загальній кухні або на мангалі, до послуг гостей також альтанки, безкоштовний wi-fi. За додаткову оплату вам організують трансфер до та від вілли, а також прання, автостоянку та рушники.

Ціна за простий номер для двох у період з 21.06 по 28.08 складає 550 грн за добу. За стандартний номер – 750 грн.

























Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги / 6 фотографий

База відпочинку Берізка

На території є мангал, тенісний стіл, дитячий майданчик та альтанка. Усі номери оснащені холодильниками та вентиляторами. У номерах з покращеними умовами – телевізор, кондиціонер, санвузол. Для гостей, що проживають в окремих дерев’яних будинках, туалет і душ знаходяться на дворі.

Ціна за проживання в дерев’яному будинку удвох – 400-450 грн за добу, за номер зі зручностями 550-700 грн.

























Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги / 6 фотографий

Міні-готель Аджуга

На території готелю – невеличкий басейн, шезлонги, автостоянка, кафе. Тут можна готувати їжу на загальній кухні або ж замовити комплексне харчування. Є система відеоспостереження та охорона. До послуг гостей номери з різними ціновими категоріями, у кожному номері кондиціонер, телевізор і холодильник.

У період з 22.06 по 25.08 ціна двомісного номера – 750-800 грн за добу.













Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги / 3 фотографии

Розваги

Аквапарк

Орієнтовна ціна для дітей до 140 см – 400 грн, для дорослих – 600 грн.

Луна-парк

Парк з великою кількістю атракціонів для дітей і дорослих різного віку. Вхід безкоштовний, оплата здійснюється окремо за кожну послугу.

Морські розваги

На пляжах Затоки є різні види активних розваг: віндсерфінг, водні скутери та катамарани, банани, риболовля, прогулянки на катері, польоти на парашуті та дельтаплані тощо.

Нічні клуби та дискотеки

Найпопулярніші клуби в Затоці: Посейдон, Клаб-хаус, Граніт, Казанова, Дикий Зед, Кущі, Казка, Твіндек тощо.

Екскурсії

Поруч з Затокою є багато цікавих місць, куди можна піти на екскурсію:

Центр культури та вина Шабо;













Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги / 3 фотографии

Аккерманська фортеця;













Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги / 3 фотографии

Одеські катакомби;













Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги / 3 фотографии

Святе джерело Іоанна Сочавського;

місто Вилкове.

З Затоки регулярно відправляються автобуси в Одесу, де також є що подивитися.

Затока – це місце, де можна поєднувати спокійний відпочинок на пляжі з культурною програмою та активними видами спорту. Тут ви знайдете житло і розваги на різний смак і статок. Тож запасайтеся кремом для засмаги та вирушайте назустріч пригодам.

А ще більше корисної інформації про відпочинок в Україні та за кордоном ви можете знайти у нашому спеціальному проекті.

Фото: dreamstime, booking.com, shabo.ua, Аккерманська фортеця, Villa Valentina, База відпочинку Берізка, dorogovkaz.com, Аквапарк Затока, Ukraine is, Одеські катакомби