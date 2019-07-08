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Факти / Україна

Захист від мін та фугасів. Україна запустила виробництво системи Оберіг-С

Підприємство Новатор, що входить до складу Укроборонпрому, розпочало серійне виробництво системи Оберіг-С, яка призначена для захисту бійців ЗСУ від радіокерованих мін та фугасів.

Система Оберіг-С

Система Оберіг-С від Укроборонпрому здатна заглушити будь-яку передачу команди на підрив через радіостанції та мобільні телефони у діапазоні від 20 до 4000 МГц.

Це означає, що у зоні роботи системи не працює жодний приймач, який приводить в дію детонатор вибухівки.

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Оберіг-С можна встановити на бронетехніку та автотранспорт для захисту всієї колони техніки під час руху, а також на блокпостах, шпиталях, складах боєприпасів чи центрах управління та зв’язку. Це дозволяє попередити теракти, які направлені проти цивільного населення, військових та інфраструктурних об’єктів.

Новатор також створив мобільну версію системи – Оберіг-Н, який може переносити один боєць. Вона призначена для захисту саперів під час розмінування та бійців – під час спецоперацій.

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Захист від мін та фугасів. Україна запустила виробництво системи Оберіг-С / 3 фотографии

Нещодавно ВСУ прийняли на озброєння багатоцільовий тактичний броньований автомобіль підвищеної прохідності Барс-8.

Джерело: Укроборонпром

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