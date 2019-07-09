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Факти / Україна

Нам шкода: реакція Кремля на скасування телемосту Росія-Україна

В адміністрації Володимира Путіна прокоментували скасування скандального телемосту Треба поговорити між телеканалами NewsOne і Россия 24.

Кремль

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав телеміст між Москвою і Києвом “правильною ініціативою”.

– Нам, безумовно, шкода, що телеміст не відбувся… Мабуть, українська сторона не готова до цього, – сказав він.

На його думку, такий телеміст у російсько-українських відносинах не є передчасним – “це те спілкування, в якому народжується істина”.

Читайте: Скандальний телеміст: Нацрада перевірить телеканал NewsОne

Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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