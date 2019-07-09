В адміністрації Володимира Путіна прокоментували скасування скандального телемосту Треба поговорити між телеканалами NewsOne і Россия 24.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав телеміст між Москвою і Києвом “правильною ініціативою”.
– Нам, безумовно, шкода, що телеміст не відбувся… Мабуть, українська сторона не готова до цього, – сказав він.
На його думку, такий телеміст у російсько-українських відносинах не є передчасним – “це те спілкування, в якому народжується істина”.
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Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.
Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.