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Факти / Україна / Політика

Нове прем’єрство і перший закон у Раді: Гройсман дав інтерв’ю

Володимир Гройсман розповів в інтерв’ю, чи став би він знову прем’єр-міністром, і якою б була його перша дія на посаді народного депутата.

Нове прем’єрство і перший закон у Раді: Гройсман дав інтерв’ю

Прем’єр міністр та лідер партії Українська стратегія Володимир Гройсман розповів в інтерв’ю Вікнам на СТБ про своє схуднення, чому не очолив партію Петра Порошенка, та які має плани у разі успіху на позачергових виборах до Верховної Ради.

Гройсман про схуднення

– Я до 2013 року палив, потім в один день кинув. Що стосується форми, я відчував, що є зайва вага, вона мені заважала. Я скорегував своє харчування, додав фізичне навантаження. Хтось любить бігати, їздити на велосипеді, займатись жимом, плавати.

Секрет від Гройсмана

– Трошки кардіо, я підтягуюся, віджимаюся на брусах, жим ваги.

Чому Гройсман не очолив Європейську солідарність

– Я думаю, що це для нього (Петра Порошенка. – Ред.) було очікувано, але він хотів, щоб я до них приєднався. Єдине, що я не робив, не виходив на телебачення і не робив із цього скандалів… Ми різні люди. Це правда.

Гройсман про нове прем’єрство

– Такий варіант є, я думаю, що я підготовлений, але мені важливо не просто бути прем’єром, а сформувати правильну команду і зняти усі обмеження, ось тоді я буду готовий бути ефективним прем’єром.

Читайте: Програма партії Гройсмана Українська стратегія: підвищення зарплат і зниження податків

Перша дія Гройсмана як новообраного депутата

– Я дуже хочу створити державний фонд майбутнього. Це валютний фонд, який буде наповнюватися від частини відрахувань корисних копалин, приватизація, олігархи певні частини ресурсів мають туди інвестувати. І цей фонд має бути для двох цілей: перше – це здоров’я дітей. Друге – це освіта.

Нагадаємо, Гройсман заявив, що головною загрозою для роботи нового парламенту залишаються проросійські сили.

Фото: УНІАН

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