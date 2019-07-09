9 липня Верховна Рада продовжує розгляд поправок до Виборчого кодексу.

9 липня у Верховній Раді розглядають поправки до Виборчого кодексу України. На минулому засіданні народні депутати зупинилися на поправці № 3 641.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав ухвалення Виборчого кодексу головним завданням цього тижня.

Він вважає, що за 9 та 10 липня нардепи розглянуть усі правки.

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Спікер додав, що Рада може ухвалити рішення у четвер, 11 липня.

– Це буде наше заключне рішення Верховної Ради цього скликання. І, я впевнений, ми повинні пройти його достойно, – сказав Парубій.

Всього до Виборчого кодексу з відкритими списками внесли більше 4,5 тис. поправок.

До слова, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що готується проект закону про розширення люстрації.

Відео: Телеканал Рада