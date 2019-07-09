На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро українських бійців.

Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів на Донбасі, внаслідок чого постраждали п’ятеро бійців ЗСУ.

Внаслідок обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали поранення, ще один — бойове травмування.

Бойовики гатили з протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї по позиціях біля Широкиного, з артилерійської системи калібру 122 мм — в районі Ломакиного.

Позиції біля Водяного обстріляли з 122-мм артилерії та автоматичних гранатометів. У районі населеного пункту Новомихайлівка та Пісків окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

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Проросійські терористи обстріляли захисників Новолуганського та Зайцевого з мінометів калібру 82 мм.

У районі населеного пункту Травневе окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, волонтер-медик отримав поранення внаслідок вибуху неподалік населеного пункту Новотроїцького Донецької області.