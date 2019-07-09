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Факти / Україна

Погода в Україні на 9 липня (КАРТА)

9 липня у східних областях та Приазов’ї, вдень у західних та місцями в північних областях очікуються короткочасні дощі, грози.

Погода

Погода в Україні 9 липня очікується дощовою і прохолодною.

Опади пройдуть вдень у західних та місцями у північних областях.

На решті території без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 9 июля

Температура вночі 9-14°, на крайньому півдні країни 15-19°; вдень 18-23°.

У південних і східних областях 22-27°.

У Києві пройдуть дощі, а температура повітря прогріється до 20-22°.

До слова, погода у липні буде теплою із середньодобовою температурою 20-24°.

Джерело: Укргідрометцентр

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