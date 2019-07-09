Президент країни-агресора Володимир Путін вірить у поліпшення відносин між Україною і Росією.

Володимир Путін висловив думку, що Україна і Росія “неминуче побудують союзницькі відносини”.

Про це російський президент сказав у фільмі режисера Олівера Стоуна У боротьбі за Україну, який опублікував сайт телеканалу НТВ.

При цьому Путін підкреслив, що відносини між країнами у майбутньому будуть навіть більш “дружніми, ніж союзницькими”.

– І в результаті, ми все-таки дійдемо до стану, про який я сказав. Зближення неминуче, – заявив президент РФ.

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Зазначимо, що фільм з інтерв’ю Путіна було показано на фестивалі в італійському місті Таорміна.

Нагадаємо, Путін заявив, що Мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною.