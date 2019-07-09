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Факти / Україна

РФ висунула остаточне обвинувачення усім 24 українським морякам

ФСБ РФ завершила слідство щодо усіх 24 військовополонених українських моряків.

РФ висунула остаточне обвинувачення усім 24 українським морякам

Усім 24 захопленим Росією військовополоненим українським морякам висунуто звинувачення в остаточній редакції.

Під час сьогоднішніх слідчих дій звинувачення було висунуто Андрію Артеменку, повідомив адвокат українців Микола Полозов.

Тепер, за його словами, учасники процесу перейдуть до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

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– Очікується, що на наступному тижні слідство звернеться до Лефортовського районного суду Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно усіх військовополонених, – повідомив Полозов.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея ОБСЄ визнала українських моряків, які були захоплені Росією, військовополоненими.

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