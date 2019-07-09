ФСБ РФ завершила слідство щодо усіх 24 військовополонених українських моряків.

Усім 24 захопленим Росією військовополоненим українським морякам висунуто звинувачення в остаточній редакції.

Під час сьогоднішніх слідчих дій звинувачення було висунуто Андрію Артеменку, повідомив адвокат українців Микола Полозов.

Тепер, за його словами, учасники процесу перейдуть до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

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– Очікується, що на наступному тижні слідство звернеться до Лефортовського районного суду Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно усіх військовополонених, – повідомив Полозов.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея ОБСЄ визнала українських моряків, які були захоплені Росією, військовополоненими.