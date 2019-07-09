Партія Батьківщина на чолі з лідером Юлією Тимошенко обіцяє працювати над розробленням плану дій для членства в НАТО, підняти соціальні виплати і покращити медицину.

Політична партія Всеукраїнське об’єднання Батьківщина йде на вибори з метою започаткувати переговори за формулою Будапешт+, залучивши до врегулювання конфлікту на Донбасі такі держави, як США та Велику Британію.

– Ми продовжуватимемо активну міжнародну діяльність в рамках Ради Європи, ОБСЄ та Європейської народної партії для встановлення миру та повернення українських територій, – зазначають у партії.

Команда Юлії Тимошенко хоче запровадити персоніфіковану пенсійну систему та підвищити заробітну плату до рівня європейських країн.

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Партія вважає, що потрібно ввести обов’язкове медичне страхування за рахунок коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового навантаження на їх підприємства.

– Ціну на газ для населення буде знижено удвічі, – запевняють політики.

В партії обіцяють, що всю систему освіти, її фінансування та структуру буде принципово переглянуто, а видатки на фінансування культури – збільшено.

– Ми надамо суттєві податкові пільги кожному роботодавцю, який візьме на першу роботу випускників вишів, – зазначають у партії.

Політики хочуть повернути виплати на народження дитини.

Партія Тимошенко Батьківщина: програма

Партія створить умови для розвитку відновлюваної енергетики і працюватиме над реформуванням аграрного сектора.

Для зменшення адміністративного тиску буде скасовано 37 податків і зборів, зокрема податок на спадок, держмито та судовий збір.

Нагадаємо, на з’їзді партії Батьківщина було названо її першу п’ятірку.