Виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць.

Посадовець зазначив, що це рішення прийнято після наради в Ужгороді.

– За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

Цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС, – зазначив в.о. глави відомства.