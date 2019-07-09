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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Власов звільнив чотирьох керівників митниць

В. о. глави ДФС Олександр Власов звільнив керівників чотирьох митниць.

Власов звільнив чотирьох керівників митниць

Виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць.

Посадовець зазначив, що це рішення прийнято після наради в Ужгороді.

– За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

Цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС, – зазначив в.о. глави відомства.

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Нагадаємо, 9 липня Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на протидію контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться в Україну.

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