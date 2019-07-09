Ставки на позачергові вибори до Верховної Ради продовжують приймати букмекерські контори.

Букмекерські контори приймають ставки на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня.

Прогнози однієї великої контори вказують на те, що партія Слуга народу може набрати більше 41% голосів. Коефіцієнт на те, що Опозиційна платформа За життя набере більше 13% підтримки, становить 1,87.

Партії Європейська солідарність та Батьківщина мають шанс набрати більше 7,5% голосів. А от коефіцієнт на те, що партія Голос подолає бар’єр 7,5%, становить лише 2.

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Вибори до Верховної Ради: ставки букмекерів / 2 фотографии

Ставки ще однієї букмекерської контори дещо відрізняються. Лідером залишається партія Слуга народу. А коефіцієнт на те, що Опозиційній платформі За життя вдасться подолати бар’єр 12,5%, становить 1,60.

Однакові шанси отримати більше 7,5% підтримки у партій Голос і Європейська солідарність з коефіцієнтом 1,75.

Партія Батьківщина може не подолати бар’єр 7,5%.

Раніше Факти ICTV публікували список партій на вибори до Верховної Ради 2019.