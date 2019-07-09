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Факти / Україна / Політика

Вибори до Верховної Ради: ставки букмекерів

Ставки на позачергові вибори до Верховної Ради продовжують приймати букмекерські контори.

Вибори до Верховної Ради: ставки букмекерів

Букмекерські контори приймають ставки на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня.

Прогнози однієї великої контори вказують на те, що партія Слуга народу може набрати більше 41% голосів. Коефіцієнт на те, що Опозиційна платформа За життя набере більше 13% підтримки, становить 1,87.

Партії Європейська солідарність та Батьківщина мають шанс набрати більше 7,5% голосів. А от коефіцієнт на те, що партія Голос подолає бар’єр 7,5%, становить лише 2.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

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Вибори до Верховної Ради: ставки букмекерів / 2 фотографии

Ставки ще однієї букмекерської контори дещо відрізняються. Лідером залишається партія Слуга народу. А коефіцієнт на те, що Опозиційній платформі За життя вдасться подолати бар’єр 12,5%, становить 1,60.

Однакові шанси отримати більше 7,5% підтримки у партій Голос і Європейська солідарність з коефіцієнтом 1,75.

Партія Батьківщина може не подолати бар’єр 7,5%.

Раніше Факти ICTV публікували список партій на вибори до Верховної Ради 2019.

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