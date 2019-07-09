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Факти / Україна

Закон про кешбек: в яких випадках покупцеві компенсують вартість товару

Міністерство фінансів України опублікувало для обговорення законопроект про компенсацію вартості покупки у повному обсязі у разі порушення при оформленні продажі.

Закон про кешбек: в яких випадках покупцеві компенсують вартість товару

Мінфін знову пропонує покупцям отримати назад гроші за товар (так званий кешбек) у разі виявлення порушень при продажі товару. Це стосується продукції вартістю від 850 гривень.

Для цього Мінфін пропонує введення спеціальної інформаційної системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СУД РРО), за допомогою якої можна перевірити достовірність розрахункових документів.

Покупцеві компенсують вартість товару, якщо будуть виявлені наступні порушення:

  • непроведення розрахункових операцій через реєстратори з фіскальним режимом роботи;
  • проведення таких операцій не на повну суму;
  • не видача касового чека;
  • невідповідність у звіті на суму від 10% мінімальної зарплати.

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За порушення загрожує штраф у розмірі 200% вартості відповідного товару, якщо це сталося вперше. Якщо подібне порушення повторилося, то на  продавця чекає вже штраф у більшому обсязі – 500% вартості продукції.

Нагадаємо, що у 2018 році Мінфін вже виносив на обговорення законопроект про кешбек, але тоді представники бізнесу розкритикували ініціативу. Вони заявили, що це може стати інструментом недобросовісної конкуренції.

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