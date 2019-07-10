На Донеччині біля селища Гранітне бойовики поцілили з протитанкового комплексу у вантажний автомобіль ЗСУ. Внаслідок обстрілу загинув український військовий.
На Донеччині біля селища Гранітне бойовики випустили протитанкову ракету в вантажний автомобіль автомобіль КрАЗ Збройних сил України.
Ракета влучила у кузов автомобіля. Внаслідок чого один військовий загинув, ще один дістав поранення середньої важкості, йому надали медичну допомогу та госпіталізували.
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Telegram-канал The Newsroom повідомляє, що новий очільник Донецької ОДА Павло Кириленко без попередження штабу ООС поїхав на передову, де колона з ним потрапила під обстріл.
Сам Кириленко не постраждав.
У штабі ООС зазначили, що поки не можуть підтвердити чи спростувати цю інформацію.
Водночас в Офісі Президента Володимира Зеленського зазначили, що авто голови Донецької ОДА, яке стояло неподалік, не постраждало.
Нагадаємо, 5 липня новим головою Донецької ОДА став колишній військовий прокурор Павло Кириленко.
Фото: military_tv_ua