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Факти / Україна

Бойовики поцілили ракетою в автомобіль ЗСУ: загинув військовий

На Донеччині біля селища Гранітне бойовики поцілили з протитанкового комплексу у вантажний автомобіль ЗСУ. Внаслідок обстрілу загинув український військовий.

Бойовики поцілили ракетою в автомобіль ЗСУ: загинув військовий

На Донеччині біля селища Гранітне бойовики випустили протитанкову ракету в  вантажний автомобіль автомобіль КрАЗ Збройних сил України.

Ракета влучила у кузов автомобіля. Внаслідок чого один військовий загинув, ще один дістав поранення середньої важкості, йому надали медичну допомогу та госпіталізували.

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Telegram-канал The Newsroom повідомляє, що новий очільник Донецької ОДА Павло Кириленко без попередження штабу ООС поїхав на передову, де колона з ним потрапила під обстріл.

Сам Кириленко не постраждав.

У штабі ООС зазначили, що поки не можуть підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Водночас в Офісі Президента Володимира Зеленського зазначили, що  авто голови Донецької ОДА, яке стояло неподалік, не постраждало.

Нагадаємо, 5 липня новим головою Донецької ОДА став колишній військовий прокурор Павло Кириленко.

Фото: military_tv_ua

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