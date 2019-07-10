Юрій Бойко та Віктор Медведчук прилетіли до Москви на зустріч із прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Члени Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко та Віктор Медведчук приїхали до Москви на зустріч із прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

Кум президента РФ Володимира Путіна пояснив, що метою їхнього візиту є спроба налагодити міжпартійні контакти з державою-агресором.

Також Медведчук запевняє, що вони з Бойком приїхали до Москви заради миру на Донбасі, адже без “співпраці з Росією” його досягти неможливо.

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Зі свого боку Медведєв заявив, що підтримує партію Опозиційна платформа – За життя, але не вірить, що політсилі вдасться досягти “таких результатів”, як у Єдиної Росії.

Нагадаємо, в березні Бойко і Медведчук на зустрічі з Медведєвим у Москві обговорювали газові питання. 7 червня вони зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою Газпрому Олексієм Міллером.