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Факти / Україна

Обстріл автоколони Кириленка: Зеленський дав Генштабу доручення

Президент України доручив максимально активізувати підрозділи ЗСУ з метою виявлення і знешкодження диверсійних груп на Донбасі.

Обстріл автоколони Кириленка: Зеленський дав Генштабу доручення

Володимир Зеленський назвав обстріл вантажівки Збройних сил України, поруч з якою стояло авто голови Донецької ОДА Павла Кириленка, спробою Росії зірвати Мінський процес.

– Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна.

Президент України доручив начальнику Генштабу Руслану Хомчаку максимально активізувати підрозділи української армії з метою виявлення та знешкодження диверсійних груп.

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Зеленський також вимагає миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій бойовиків.

Як повідомлялося, на Донеччині у селі Гранітне бойовики з протитанкового комплексу обстріляли вантажний автомобіль ЗСУ, внаслідок чого загинув український військовий. Автівка голови Донецької ОДА Павла Кириленка, що стояла неподалік, не постраждала.

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