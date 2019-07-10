В Україну приїхав головний редактор російського Эхо Москвы Олексій Венедиктов, який відомий пропагандистськими висловлюваннями про нашу країну.
В Україну пустили головного редактора російського Эхо Москвы Олексія Венедиктова, якого не раз ловили на пропагандистських висловлюваннях.
Венедиктов прилетів в нашу країну разом з кореспондентом Эхо Москвы Сакеном Аймурзаєвим.
Він уже побував на Андріївському узвозі і Майдані Незалежності, а також повідомив про те, що передав лист матері керівника РІА Новини Україна Кирила Вишинського президенту Володимиру Зеленському.
Андреевская. Начало одноимённого спуска. Где-то внизу домик Михаила Булгакова https://t.co/u8i50Uwati pic.twitter.com/32ZsGuCiUa
— Алексей Венедиктов (@aavst) 10 июля 2019 г.
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– Я вчора приїхав до Києва, щоб передати лист матері Кирила президенту Зеленському. Сьогодні я це зробив, – повідомив Венедиктов.
Все знакомые места https://t.co/NXh9378Cgz pic.twitter.com/enOzMIqlwa
— Алексей Венедиктов (@aavst) 10 июля 2019 г.
Українські користувачі негативно відреагували на приїзд пропагандиста в Україну. Деякі вважають, що подібних людей в нашу країну пускати не можна.
До слова, Державна прикордонна служба відмовилася пускати в Україну депутата Держдуми РФ Едуарда Маркіна.
Фото: Олексій Венедиктов