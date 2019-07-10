В Україну приїхав головний редактор російського Эхо Москвы Олексій Венедиктов, який відомий пропагандистськими висловлюваннями про нашу країну.

В Україну пустили головного редактора російського Эхо Москвы Олексія Венедиктова, якого не раз ловили на пропагандистських висловлюваннях.

Венедиктов прилетів в нашу країну разом з кореспондентом Эхо Москвы Сакеном Аймурзаєвим.

Він уже побував на Андріївському узвозі і Майдані Незалежності, а також повідомив про те, що передав лист матері керівника РІА Новини Україна Кирила Вишинського президенту Володимиру Зеленському.

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– Я вчора приїхав до Києва, щоб передати лист матері Кирила президенту Зеленському. Сьогодні я це зробив, – повідомив Венедиктов.

Українські користувачі негативно відреагували на приїзд пропагандиста в Україну. Деякі вважають, що подібних людей в нашу країну пускати не можна.

До слова, Державна прикордонна служба відмовилася пускати в Україну депутата Держдуми РФ Едуарда Маркіна.

Фото: Олексій Венедиктов