В Україні 10 липня очікуються дощі на заході, півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях.
10 липня короткочасний дощ та гроза можливі у південних областях.
На решті території України – без опадів.
Вітер переважно західний – до 5-10 м/с.
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Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів – до 17°.
Вдень 17-22°, на півдні, сході країни та у Дніпропетровській області 23-26°.
У Києві дощ, вдень від 19° до 21°.
До слова, погода у липні буде теплою із середньодобовою температурою 20-24°.
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