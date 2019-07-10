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Факти / Україна

Погода в Україні на 10 липня (КАРТА)

В Україні 10 липня очікуються дощі на заході, півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Погода

10 липня короткочасний дощ та гроза можливі у південних областях.

На решті території України – без опадів.

Вітер переважно західний – до 5-10 м/с.

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Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів – до 17°.

Вдень 17-22°, на півдні, сході країни та у Дніпропетровській області 23-26°.

У Києві дощ, вдень від 19° до 21°.

До слова, погода у липні буде теплою із середньодобовою температурою 20-24°.

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