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Путін мав таємні домовленості з Обамою щодо України

Володимир Путін стверджує, що США не виконали частину домовленостей щодо, нібито досягнутих у 2014 році під час телефонної розмови з Бараком Обамою.

путін

Президент РФ в інтерв’ю американському режисерові Оліверу Стоуну для фільму У боротьбі за Україну розповів про таємну розмову з Бараком Обамою в 2014 році, який тоді був президентом США.

Відповідаючи на питання, Володимир Путін сказав, що під час Євромайдану у Києві нібито мав телефонну розмову з президентом США Бараком Обамою, але відмовився розкрити деталі бесіди, пославшись на її конфіденційність.

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– Обама вже не президент, але є певні речі, про які ми не говоримо. Принаймні можу сказати, що наші домовленості, які були досягнуті у цій телефонній розмові, з американської сторони не були виконані, – зазначив він.

У цьому ж інтерв’ю Володимир Путін висловив думку, що Україна і Росія “неминуче побудують союзницькі відносини”.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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