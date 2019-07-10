Корабель Чорноморського флоту РФ проігнорував повідомлення про закриття району для проведення навчань Sea Breeze 2019 і зайшов у заборонену зону.

10 липня Росія знову намагалася спровокувати надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря, коли корабель Чорноморського флоту РФ Сметливый зайшов у закриту зону, в якій проводилися навчання Sea Breeze 2019.

Російський корабель проігнорував повідомлення про закриття району, де відбувалися стрільби корабельної артилерії.

– Корабель Чорноморського флоту був опитаний фрегатом Гетьман Сагайдачний відповідно до міжнародного протоколу, але зробив вигляд, що має “проблеми ” зі зв’язком, – йдеться у повідомленні.

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ВМС України вважають, що це дає підставу міжнародній спільноті не сприймати Росію, як прогнозований суб’єкт міжнародного морського права, адже вона часто порушує його у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, 5 липня російські кораблі почали відпрацьовувати бойову підготовку у Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze 2019.

Джерело: ВМС України

Фото: Dreamstime, ВМС України