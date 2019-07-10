Міноборони лихоманить. Державне бюро розслідувань провело понад 40 обшуків. Зокрема, в кабінетах високих чинів. Обшуки пройшли й у 95-й бригаді та на армійських складах. Детективи вилучили навіть дорогий експериментальний зимовий одяг, який тільки випробовують.

Під удар ДБР потрапив ще й позаштатний радник міністра оборони та колишній волонтер Юрій Бірюков. Детективи обшукали і його будинок. За даними бюро, Міністерство оборони прокручувало сумнівні оборудки під час держзакупівель.

А ще чиновники Міноборони, на думку слідчих, закупали неякісні бронежилети, військову форму та намети. Однак підозри поки нікому не оголошені.

За даними ДБР: три з п’яти придбаних цьогоріч бронежилетів прострілюються. Зі складів Міноборони вже вилучено 11 тис. броників. В Міноборони ж стверджують: претензії ДБР щодо ненадійності бронежилетів безпідставні.

На підтвердження цих слів демонструють випробування у сертифікованій лабораторії Міноборони. Спочатку стріляють в бронежилет кулею із автомата Калашникова – бронежилет витримав. Далі черга за снайперською гвинтівкою – броня знову встояла. І третя спроба вже із пістолета Макарова. Цей постріл вже без бронепластини, аби перевірити стійкість м’якого кевларового захисту. Зрештою, він також не постраждав.

Чому ДБР проводить обшуки в Міноборони

Але чому в ДБР отримали зовсім інші результати? Незалежний експерт з балістичного захисту пояснює: бронежилет складається з кевларового протиосколкового захисту та бронепластини. До неї претензій у експерта немає. А от до кевларової тканини питання є. Він вказує на малопомітну, але ключову деталь. На манекені біля пробитих дірок сліди води. Найімовірніше – це пробій бронежилету внаслідок дощування.

Вже не перший рік тендер на постачання бронежилетів виграє один і той же виробник – фірма Темп. При чому все це відбувається попри численні застереження експертів. Під час конкурсу прописуються такі умови, виконати які може тільки одна компанія. Конкуренції майже немає. На самому підприємстві ТЕМП 3000, яке випускає бронежилети, все списують на витівки конкурентів.

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Не менше претензій у Держбюро розслідувань і до військової форми. Прилуцька швейна фабрика – один з флагманів вітчизняної легкої промисловості. Саме тут Міноборони зробило скандальну закупку форми та елементів екіпірування для військовослужбовців. Що ж не так із одягом для військових і які докази знайшло Державне бюро розслідувань?

Ця компанія обшиває майже усі українські силові структури: поліцію, прикордонників та армію. Яким має бути одяг та екіпірування – суворо прописано у договорах, укладених із силовиками. Цікаво, що форму, зшиту на цьому підприємстві, носять не тільки українські бійці, а й військові у Польщі, Німеччині та Словаччині.

Але до української армії фабрика найближчим часом відправляти форму не буде. Позаштатний радник міністра оборони Юрій Бірюков стверджує, що Держбюро розслідувань призупинило всі поставки амуніції та бронежилетів, адже Міноборони тепер нічого не може купувати та отримувати продукцію згідно з договорами, які були підписані.

Чим закінчиться ця гучна справа? Реальними судовими вироками і ДБР покаже, на що здатне? Чи розвалиться, так і не дійшовши до зали суду? Адже випадково чи ні, але обшуки пройшли в розпал передвиборчої кампанії. Поки ж під найбільший удар потрапили бійці на передовій. Вони тепер частіше будуть замислюватися – а чи не підведе їх бронежилет чи екіпірування?

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у ДБР завели справу проти екс-голови Конституційного суду Шевчука.