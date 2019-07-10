Президент Володимир Зеленський вирішив не проводити військовий парад на День незалежності України у 2019 році. Факти ICTV зібрали реакцію українців на відповідну ініціативу.

Багато людей вважають, що військовий парад на День незалежності України був потрібен українцям, особливо коли країна знаходиться у стані війни.

– Скасування військового параду до Дня незалежності – жирний, стратегічний мінус. Цей Парад потрібен був цивільним – бачити, як змінюється українська армія, як набирається сил і потужності, як модернізується, – написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Чи потрібен військовий парад на День незалежності? Ні, краще віддати гроші військовим 60%, 64 votes 64 votes 60% 60%

Так, це традиція 40%, 42 votes 42 votes 40% 40%

Мені все одно 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 106 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Деякі українці вважають, що ідея щодо проведення параду непогана, але її потрібно доопрацювати і дати змогу українським захисникам провести неформальний парад.

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Також є люди, які схиляються до того, аби провести парад, навіть якщо його скасував президент.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що замість військового параду на День незалежності влада виділить 300 млн грн на премії військовим.