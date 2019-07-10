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Факти / Україна / Політика

Законопроект Зеленського про ВАКС: ЄС звернувся до Ради

Представництво ЄС звернулося до народних депутатів України із закликом ухвалити законопроект про роботу ВАКС.

Законопроект Зеленського про ВАКС: ЄС звернувся до Ради

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало Верховну Раду ухвалити законопроект №10426, який повинен допомогти усунути потенційну проблему перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду.

Також новий закон про ВАКС повинен забезпечити ефективність розгляду кримінальних проваджень за корупційні злочини чиновників.

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– Ми закликаємо депутатів ефективно використовувати останню пленарну сесію та ухвалити ключовий законопроект №10426 про роз’яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду, – зазначили у прес-службі Представництва.

Дипломати додали, що ВАКС повинен зосередитися лише на справах, які розслідує НАБУ і не розпорошуватися на тисячі кримінальних проваджень.

Нагадаємо, законопроект №10426 президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 8 липня.

Фото: УНІАН

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