Представництво ЄС звернулося до народних депутатів України із закликом ухвалити законопроект про роботу ВАКС.

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало Верховну Раду ухвалити законопроект №10426, який повинен допомогти усунути потенційну проблему перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду.

Також новий закон про ВАКС повинен забезпечити ефективність розгляду кримінальних проваджень за корупційні злочини чиновників.

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– Ми закликаємо депутатів ефективно використовувати останню пленарну сесію та ухвалити ключовий законопроект №10426 про роз’яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду, – зазначили у прес-службі Представництва.

Дипломати додали, що ВАКС повинен зосередитися лише на справах, які розслідує НАБУ і не розпорошуватися на тисячі кримінальних проваджень.

Ми закликаємо депутатів найефективніше використати останню пленарну сесію і прийняти ключовий законопроект №10426 щодо роз’яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 10 июля 2019 г.

Нагадаємо, законопроект №10426 президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 8 липня.