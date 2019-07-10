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Факти / Україна / Політика

Для зміни місця голосування залишилось 5 днів: Держреєстр працює без вихідних

Органи ведення Держреєстру виборців працюватимуть на вихідних, щоб українці могли змінити місце голосування на виборах.

Для зміни місця голосування залишилось 5 днів: Держреєстр працює без вихідних

У вихідні дні 13 та 14 липня українці зможуть змінити місце голосування для участі у позачергових парламентських виборах.

У Держреєстр для зміни місця голосування можна звернутися не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування.

Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня, термін спливає 15 липня 2019 року.

– Для реалізації виборчого права органи ведення ДРВ працюватимуть у повноцінному робочому режимі і у вихідні дні 13 та 14 липня, – йдеться у повідомленні.

У ЦВК закликали виборців, які мають намір тимчасово змінити місце голосування, не зволікати зі зверненням до органу ведення Держреєстру виборців.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

ЦВК змінила правила голосування

До слова, Факти ICTV детально описували, як проголосувати не за місцем прописки.

Джерело: ЦВК

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