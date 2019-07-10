Люди з проросійськими поглядами не повинні монополізувати український телевізійний простір.

Президент Володимир Зеленський заявив, що монополізація телепростору України людьми, які мають проросійські погляди, є неприпустимою.

– Під час війни будь-які люди, в яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися, – сказав президент, відповідаючи на питання про телеміст з РФ, який збирався провести телеканал NewsOne.

За його словами, відповідне питання врегулюють на законодавчому рівні після того, як буде обрано новий склад Верховної Ради.

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Зеленський додав, що не дасть створити в Україні інформаційну монополію.

До слова, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення проведе перевірку телеканалу NewsOne через ініціативу щодо телемосту з РФ, який був запланований на 12 липня.