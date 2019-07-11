PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Дощі та максимум +25: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

У вихідні, 13 та 14 липня, не варто очікувати потепління. Максимальні +25 синоптики обіцяють лише на півдні України.

погода

У суботу, 13 липня,  дощі та грози майже на всій території України, окрім півдня та деяких областей у центрі.

Мінімальні +20 очікуються місцями на півночі та заході країни.

У центральних областях +23, на сході +24 та на півдні +25.

У Києві дощ, вночі 11-13, а вдень 20-22 вище нуля.

Читайте:  Що робити, якщо на машину впало дерево

На неділю, 14 липня,  суху та сонячну погоду синоптики прогнозують лише у східних областях та частково на півдні, де буде найтепліше – до +25.

У центрі +23, на заході та півночі максимум +21.

У столиці опади, вночі 10-12, вдень 19-21 градус тепла.

Нагадаємо, 8 липня через негоду в Україні 132 населених пункти у семи областях залишилися без світла.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка