У вихідні, 13 та 14 липня, не варто очікувати потепління. Максимальні +25 синоптики обіцяють лише на півдні України.

У суботу, 13 липня, дощі та грози майже на всій території України, окрім півдня та деяких областей у центрі.

Мінімальні +20 очікуються місцями на півночі та заході країни.

У центральних областях +23, на сході +24 та на півдні +25.

У Києві дощ, вночі 11-13, а вдень 20-22 вище нуля.

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На неділю, 14 липня, суху та сонячну погоду синоптики прогнозують лише у східних областях та частково на півдні, де буде найтепліше – до +25.

У центрі +23, на заході та півночі максимум +21.

У столиці опади, вночі 10-12, вдень 19-21 градус тепла.

Нагадаємо, 8 липня через негоду в Україні 132 населених пункти у семи областях залишилися без світла.